Le cri du cœur de Marie-Ève et Michel a été entendu

TVA Nouvelles dévoilait samedi l'histoire choquante de deux personnes handicapées de Québec qui éprouvaient toutes les difficultés du monde à recevoir des soins de base. Heureusement, leur cri du cœur a été entendu par des citoyens.

À LIRE ÉGALEMENT : Situation critique pour deux personnes souffrant de déficience physique

On apprenait entre autres que Michel Maalouf et Marie-Ève Vermette devaient parfois dormir dans leur fauteuil roulant parce que personne ne venait les aider à se mettre au lit. De plus, personne ne venait leur préparer de repas et personne ne s'assurait qu'ils recevaient les soins d'hygiène élémentaires.

De nombreuses personnes ont été touchées par le troublant témoignage des deux résidents.

Parmi elles se trouve Véronique Viger, une ancienne employée de la Coopérative de soins à domicile de Québec, qui connaissait déjà les deux usagers. Elle ne pouvait pas rester là les bras croisés devant la situation et a donc donné de son temps pour prodiguer des soins et faire un peu de ménage, dimanche matin.

« Dans ma journée de congé, je suis partie de chez moi à 7h pour venir donner un soin. Ça ne change rien pour moi. J’ai mes jambes, je vais me coucher seule ce soir...mais pas lui», a-t-elle expliqué.

En après-midi, deux bénévoles se sont aussi rendus chez Marie-Ève pour cuisiner et donner un peu de leur temps. Ils aimeraient évidemment que la situation change rapidement pour ces deux personnes dans le besoin.

« Ça nous a touchés quand on a vu le reportage. On s’est demandé comment on pouvait aider. Pour les soins, nous n’avons aucune compétence. La seule chose qu’on pouvait faire, c’est venir cuisiner un repas maison. Ça fait toujours plaisir », a avoué Geneviève Fortin.

L’armée en renfort?

Le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet s’est prononcé ce matin sur le dossier : « je réfléchis peut-être à la possibilité de demander si on ne pourrait pas obtenir du personnel infirmier de l’armée. On est à ce point. On va perdre du monde».

Ce dernier confirme par ailleurs que ce type de situation n’est pas unique et que de nombreuses personnes avec des déficiences physiques de la province ne reçoivent pas les traitements adéquats.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale a refusé notre demande d'entrevue, mais précise qu'une rencontre est prévue cette semaine avec la Coopération des Services d'aide à Domicile de Québec.

Quant au cabinet de la ministre de la Santé Danielle McCann, on s'est dit préoccupé de ce qui est rapporté. Des vérifications sont en cours auprès du CIUSSS.