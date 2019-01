Robbie Williams fait du coloriage pour arrêter de fumer

Robbie Williams essaie d'arrêter la cigarette. Dans une vidéo Instagram Live, il a expliqué à ses fans que les symptômes de sevrage lui causaient des crises de panique et qu'il lui arrivait même de s'effondrer. Ce sont ses enfants, Teddy, six ans, Charlton, quatre ans, et Colette, quatre mois, qui lui ont donné envie de mener une vie plus saine.

Le chanteur, qui fumait apparemment jusqu'à 40 cigarettes par jour, se tourne maintenant vers les livres de coloriage lorsqu'une envie de cigarette le prend.

«Je fais juste un peu de coloriage, ce qui est bien parce qu'il faut que je me concentre, a-t-il ajouté dans la vidéo. L'art est bon pour mon esprit. Toute personne qui cesse de fumer en même temps que moi, continuez. C'est un vrai combat.»

L'interprète de Rock DJ avait déjà réussi à arrêter en 2012, après la naissance de sa fille Teddy. Cependant, il a repris ses mauvaises habitudes en 2016 après avoir commencé un régime pour perdre du poids, pour finalement s'engager à renoncer définitivement à la cigarette à la fin de l'année dernière.

«Je me suis bien débrouillé toute la semaine, ça a été difficile, genre six sur une échelle de dix, et puis au cours de la dernière heure et demie, je me suis tout simplement effondré, j'ai eu des crises de panique, je me suis senti submergé, a-t-il confié. Je dois sortir juste pour me calmer un peu.»

Dans une interview avec The Guardian, le chanteur a déclaré qu'il avait recommencé à fumer car il avait peur de prendre du poids et qu'il l'avait caché à sa femme Ayda Field pendant cinq semaines. «Ce que je faisais, la nuit, je cachais mon rince-bouche et mon désinfectant pour les mains... Je sortais par la fenêtre, j'enlevais mon haut pour ne pas qu'il sente le tabac, puis je fumais, me désinfectais les mains et me rinçais la bouche, remettais mon haut et enlevais mes chaussures pour ne pas la réveiller, et remontais par la fenêtre», avait-il détaillé au journal britannique il y a deux ans.

En décembre, le chanteur a été annoncé comme le nouvel ambassadeur de la marque de perte de poids WW, auparavant connue sous le nom de Weight Watchers.