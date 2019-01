Tentative de déportation illégale d’une Haïtienne et de son fils?

Retenus au Centre de surveillance de l'immigration de Laval depuis jeudi, Dana Saint-Fleur, mère monoparentale haïtienne de 32 ans, et son jeune fils ont bien failli être déportés vers leur pays d'origine, dimanche matin.

Frantz André, du Comité d’action des personnes sans statut, précisait sur nos ondes un peu plus tôt cette semaine que leur renvoi était imminent.

Jeudi, il a d'ailleurs accompagné Mme.Saint-Fleur et son enfant qui avaient été convoqués au bureau de l’Immigration de la rue Saint-Antoine Ouest, à Montréal.

Depuis, ils ont tous deux été placés au Centre de surveillance de l'immigration de Laval.

Mais selon M. André, sans son intervention, Dana Saint-Fleur et son fils seraient déjà à bord d’un avion en direction d’Haïti. En effet, il raconte que des agents des services frontaliers ont tenté de pénétrer dans l’appartement de la dame pour y chercher le passeport de son fils, entre autres. «Il est certain que madame ne serait pas ici ce matin», laisse tomber l’intervenant, qui s’est interposé.

«La manière dont on a voulu s’approprier les clés pour rentrer chez madame, sans avoir de mandat légal, à mon avis, c’est illégal, et s’il le faut, on déposera certainement une plainte, parce que de la manière que ça s’est fait, je pense qu’ils se sont aperçus après coup qu’ils étaient dans l’erreur», a-t-il poursuivi.

Mme Saint-Fleur est arrivée au Canada en 2015. Ottawa a par la suite refusé sa demande d'asile. Elle a été informée en novembre dernier qu'elle serait expulsée le 21 novembre, avant de se voir accorder un sursis de quelques semaines en raison des violences qui secouent son pays d’origine.

Une audience est prévue lundi devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada pour fixer le sort de cette mère et de son fils.