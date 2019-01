Une banale photo d’oeuf pourrait battre un record de Kylie Jenner

Est-ce que la benjamine du clan Kardashian Kylie Jenner, reine d’Instagram, se fera détrôner sur le populaire réseau social par un vulgaire œuf brun?

Un mystérieux et énigmatique compte Instagram intitulé world_record_egg (l’œuf au record mondial) a vu le jour le 4 janvier dernier, et il s’est donné comme seul et unique mission de battre le record de «J’aime» pour une photo. Il n’a qu’une seule publication à son actif, une photo d’un œuf, et ceci en légende: «Battons ensemble le record de Kylie Jenner pour le nombre de «J’aime»! On est capable.»

Ce record appartient pour l’instant à la jeune femme d’affaires Kylie Jenner et à sa publication du 6 février 2018, une photo de la naissance de sa fille, qui a récolté à ce jour 18 143 993 likes.

L’œuf en question a maintenant récolté près de 16 millions de petits cœurs sous son unique publication.