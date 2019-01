1 million $ gagné en Outaouais

Une femme de l’Outaouais a remporté 1 million $ lors du gala télévisé Célébration 2019 de Loto-Québec.

Sylvie Fleurent, est ressortie gagnante durant les tirages éliminatoires qui regroupaient 37 finalistes venant de plusieurs régions du Québec. Mme Fleurent avait acheté son billet à l’épicerie G.H.T, sur la rue Principale à Maniwaki.

«Je me sens sur un nuage et je ne réalise pas encore la chance que j'ai eue! C'est vraiment un beau cadeau que j'accueille et cela démontre qu'il faut toujours croire en ses rêves», a-t-elle déclaré.

Deux autres personnes, de la Montérégie, ont remporté la somme de 100 000$ chacune.

Le Gala Célébration a été diffusé sur les ondes de TVA dimanche soir. Cette tradition annuelle, qui a fêté cette année ses 30 ans, permet à un chanceux ou une chanceuse de devenir millionnaire en direct à la télévision.