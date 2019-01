Banale photo d’œuf sur Instagram: Kylie répond!

Kylie Jenner détenait la publication la plus aimée d’Instagram en publiant une photo de sa fille Stormi qui avait obtenu 18,1 millions de mentions «j’aime».

Mais ça, c’était avant ce week-end, lorsque la photo d’un œuf est devenue virale, qui a obtenu 27 millions de «like». Et Kylie Jenner a répondu avec beaucoup d’humour sur son compte Snapchat.

La jeune femme d’affaires a en effet publié un meme d’elle-même cassant un œuf sur le sol ! «Kylie quand elle voit le compte de l’œuf qui détient le record», peut-on lire à côté de la courte vidéo, qui vient d’une tentative de la jeune mère de famille pour faire cuire un œuf sur le sol un jour où les températures à Los Angeles étaient très élevées. Et Kylie Jenner d’ajouter : «Prends ça, petit œuf».

Regardez cette publication sur Instagram Take that little egg Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le le 13 Jan 2019 à 6 h 04 m PST

Le compte @world_record_egg n'a qu'une seule publication à son actif – celle de l’œuf – qui a été publié le 4 janvier avec le commentaire : «Faisons un record du monde ensemble en obtenant le plus de "like" sur Instagram. Battons le record actuel détenu par Kylie Jenner (18 millions) ! On le tient».

Depuis, le compte a modifié sa bio. On peut y lire : «Détenteurs du record du monde officiel de la photo la plus aimée d’Instagram. Maintenant, où est notre macaron bleu?» Instagram n’a pas encore répondu à cette requête pour officialiser le compte de cet utilisateur.