Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger fiancés!

Chris Pratt a annoncé ses fiançailles avec Katherine Schwarzenegger sur sa page Instagram dimanche soir, publiant un cliché de lui-même embrassant sa future épouse, souriante, sur la joue alors qu'elle arbore un joli diamant à l'annulaire gauche.

«Douce Katherine, tellement heureux que tu as dit oui ! Je suis ravi de t'épouser», a-t-il écrit. La fille de l'acteur Arnold Schwarzenegger et de la journaliste Maria Shriver n'a pas encore commenté son statut de future femme mariée, mais sur une photo d'elle et de sa mère publiée sur son compte Instagram dans l'après-midi de dimanche, elle ne porte aucun anneau, prêtant à croire que la demande en mariage a été faite dans la soirée.

La nouvelle de ces fiançailles risque d’être une surprise pour beaucoup, car l'acteur de 39 ans a confirmé sa relation amoureuse avec Katherine Schwarzenegger en décembre seulement alors qu’elle fêtait ses 29 ans.

Les deux stars se fréquenteraient depuis juin lorsqu'ils ont été aperçus en train de pique-niquer ensemble. Puis des clichés de paparazzi les ont montrés s'embrassant, mais aussi passant un bon moment avec Arnold et Patrick Schwarzenegger et également à Halloween avec l'ex-femme du comédien, Anna Faris, et leur fils de six ans, Jack.

Chris Pratt et Anna Faris se sont séparés en août 2017, après huit ans de mariage et leur divorce a été finalisé en octobre dernier.

Évoquant la fin de sa relation avec l'actrice dans une interview pour le magazine Entertainment Weekly, la star de Jurassic Park a déclaré : «Le divorce, c'est nul, mais en fin de compte, nous avons un grand garçon qui a deux parents qui l'aiment beaucoup. Et on essaie de trouver un moyen de gérer tout ça tout en restant amis et en restant gentils l'un envers l'autre. Ce n'est pas idéal, mais oui, je pense que nous allons probablement mieux tous les deux».

Anna Faris fréquente actuellement le directeur de la photographie Michael Barrett