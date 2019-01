Encore plus d’étudiants commenceront leurs cours plus tard

À l’Université Laval, jusqu’à 4165 étudiants pourront commencer leurs cours plus tard le matin pendant la session d’hiver, qui débute lundi, dans le cadre d’un projet pilote qui vise à réduire la congestion routière aux abords du campus.

Dès lundi matin, 93 cours répartis dans quatre facultés commenceront à 9 h plutôt qu’à 8h30, alors qu’on en comptait 61 cet automne lors du lancement de cette initiative à laquelle ont participé près de 3500 étudiants au cours de la dernière session.

Cet automne, un sondage réalisé auprès des étudiants concernés a permis de conclure qu’ils étaient majoritairement satisfaits de ce projet pilote, selon la direction des communications.

Les étudiants ont affirmé que leurs déplacements étaient plus faciles lorsque leur journée débutait plus tard sur le campus. Ils ont demandé que cet horaire soit étendu à davantage de cours, indique-t-on.

Le projet pilote a donc été bonifié à la session d’hiver: la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation s’ajouteront à la Faculté des sciences de l’administration et la Faculté des sciences sociales. Leurs étudiants peuvent dorénavant opter pour des cours qui débutent à 9h. Les professeurs participent à cette initiative sur une base volontaire.

Deuxième phase

La deuxième phase du projet pilote permettra de recueillir de nouvelles données qui serviront à bonifier l’analyse présentement en cours concernant les impacts de ce projet pilote, ajoute-t-on.

Lors du lancement de ce projet pilote au printemps, des experts avaient affirmé qu’il était difficile d’en prévoir les effets, puisque ces modifications d’horaire ne représentent qu’une des solutions pouvant contribuer à réduire le trafic à Québec.

L’Université Laval pourrait élargir cette initiative à encore davantage de cours l’automne prochain, si les résultats sont concluants.