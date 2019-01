Gain important du CH à Boston

Le Canadien de Montréal a remporté une partie importante pour le classement en venant à bout des Bruins 3 à 2 en prolongation, lundi soir à Boston.

En vertu de ce gain, le CH se rapproche à deux petits points des Bruins et de la troisième place au classement dans la section Atlantique. Le Tricolore a cependant joué un match de plus. Il a également nivelé les victoires contre ses rivaux en 2018-2019, puisqu’il s’agissait du quatrième et dernier duel entre les deux clubs cette saison.

C’est un but de Jeff Petry qui a scellé l’issu ce duel, alors qu’il n’y avait que quelques secondes d’écoulées à la période supplémentaire. Le défenseur a frappé au vol un retour de lancer de Max Domi pour battre Tuukka Rask.

Les Bruins avaient créé l’égalité dans les derniers instants de la troisième période. Profitant d’un avantage numérique, David Krejci a battu Carey Price avec l’aide de Brad Marchant et de David Pastrnak.

Le Canadien avait pris les devants en deuxième, grâce à un but en désavantage numérique de Paul Byron. Le petit attaquant a soutiré la rondelle à Patrice Bergeron dans sa zone et a filé seul devant Rask, qu’il a déjoué d’une feinte du revers. Il s’agissait de son septième but en désavantage numérique en carrière.

Du grand Carey Price

Si le filet de Petry a permis au CH de l’emporter, c’est le travail colossal de Price qui au final aura fait la plus grande des différences. Le gardien a réalisé 41 arrêts et a été fantastique sur les nombreuses chances en or de ses opposants. En première, il a été battu par un tir parfait de Brad Marchand. Avant de céder contre le numéro 63, Price lui avait servi trois de ses plus beaux arrêts du match.

Le meilleur de Brendan Gallagher

Un affrontement contre les plus grands rivaux historiques de son équipe semble toujours aller chercher le meilleur de Brendan Gallagher. Ce dernier a inscrit le premier filet du Tricolore grâce à son bon travail devant le filet. Il a habilement fait dévier un tir de la pointe de Petry entre les jambières du gardien adverse.

En plus de cette réussite, Gallagher a été une vraie petite peste, frustrant ses adversaires à de nombreuses reprises. Son travail acharné dans la zone des Bruins lui a d’ailleurs valu plusieurs coups de bâton et quelques remontrances.

Les hommes de Claude Julien reprendront l’action contre les Panthers de la Floride, qui seront de passage au Centre Bell, mardi soir.