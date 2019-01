Le chroniqueur Richard Martineau, qui a critiqué à de nombreuses reprises le premier ministre canadien Justin Trudeau, a souligné l’un de ses très bons coups dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin, lundi.

Le gouvernement canadien a accordé l'asile à une jeune Saoudienne qui a fui sa famille et veut renoncer à l’Islam, une histoire qui a fait le tour de monde au cours des derniers jours.

«Je suis tellement fier de Justin Trudeau, je suis fier d’être Canadien, je suis fier de mon pays!»

Rahaf Mohammed al-Qunun s’était barricadée pendant plusieurs jours dans une chambre d'hôtel de Bangkok et armée de son seul téléphone portable, elle avait suscité une mobilisation internationale via Twitter en dénonçant les pressions psychologiques et physiques que sa famille lui infligeait.

Elle a expliqué qu'elle risquait la mort si elle retournait dans son pays, notamment parce qu'elle envisage de renoncer à l'islam.

Le Canada a décidé de la recevoir au pays et celle-ci a été accueillie par la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland à l’aéroport de Toronto.

«C’est fantastique, c’est une jeune fille d’un courage exceptionnel. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, tout ça fait partie d’une chicane qu’on a avec l’Arabie saoudite. [...] C’est un régime barbare et pour une fois, on le dit. Mais d’un autre côté, on voit des entreprises québécoises vendre pour des milliards de dollars en armes à l’Arabie saoudite, utilisées dans la guerre du Yémen contre des civils.»

Le chroniqueur a toutefois une question: pourquoi cette jeune fille et pas Asia Bibi?

Un peu comme si le gouvernement choisissait ses réfugiées à la carte.

