La vague de froid se poursuit, mais les températures glaciales vont progressivement remonter, mardi, avant de chuter de nouveau, jeudi. Le tout avec un ciel mitigé, tantôt ensoleillé tantôt nuageux.

Lundi matin, les températures seront glaciales et la journée sera ensoleillée pour la plupart des secteurs de la province. Le nord du Québec sera nuageux et de la neige pourrait tomber, on prévoit notamment 2 cm d’accumulation pour l’Abitibi.

À Montréal et à Québec, le soleil sera de la partie avec des vents pouvant aller jusqu’à 20 km/h. Côté températures, il fera respectivement -10°C et -13°C.

La journée de mardi sera similaire à la veille pour Québec. À Montréal, ce sera le retour des nuages, mais les températures seront légèrement plus élevées, dans les normales saisonnières, le mercure affichera un maximum de -7°C.

Mercredi, le temps sera encore plus doux (-2°C à Montréal, - 4°C à Québec), mais nuageux et avec une possibilité d’averses de neige.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les températures vont chuter de nouveau. Environnement Canada prévoit -22°C pour Montréal et -26°C pour Québec.

La journée de jeudi devrait être ensoleillée pour la majorité des secteurs malgré le froid glacial. Selon les prévisions actuelles, des averses de neige sont prévues pour la fin de semaine.