L'acquisition d'Évasion et de Zeste par Groupe TVA approuvée

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a approuvé la vente des chaînes spécialisées Évasion et Zeste, qui passeront officiellement dans le giron de Groupe TVA au cours des prochaines semaines.

Annoncé au printemps dernier, l'entente entre TVA et Serdy Media inc. permettra à Groupe TVA d'étendre son offre de chaînes spécialisées. Le groupe en comptera désormais neuf, en incluant LCN, TVA Sports, addikTV, CASA, MOI ET CIE, PRISE 2 et Yoopa.

La transaction, évaluée à 24 millions $, doit être complétée au cours des prochaines semaines, «dès que les conditions d’approbation seront remplies», a expliqué Groupe TVA dans un communiqué publié lundi.

Au printemps dernier, le président et chef de la direction de Serdy Média, Sébastien Arsenault, avait expliqué avoir pris la décision de se départir des chaînes Évasion et Zeste en raison de l'environnement difficile dans lequel évoluent les médias indépendants aujourd'hui. «C'est un geste très difficile que je pose aujourd'hui, mais à mon avis essentiel afin de maintenir la croissance de ces deux chaînes», avait-il alors affirmé.

Lancée en 2000, la chaîne Évasion propose des émissions traitant avant tout de voyages, de tourisme et d'aventure. De son côté, Zeste offre des émissions destinées principalement aux passionnés de gastronomie et de cuisine depuis 2010.