Lady Gaga victorieuse, mais endeuillée

Lady Gaga a remporté deux récompenses aux Critics' Choice Awards, dimanche soir, celle de la meilleure actrice et celle de la meilleure chanson (Shallow) pour son travail dans «A Star Is Born».

Mais plutôt que d'assister à l'une des nombreuses soirées pour célébrer sa double victoire, la chanteuse de «Poker Face» est rentrée chez elle pour rester auprès de son cheval et lui «dire au revoir».

Dans une émouvante publication sur sa page Instagram, la star a partagé une photo d'elle chevauchant son destrier blanc.

«Je suis tellement honorée et chanceuse d'avoir gagné le prix de la meilleure chanson et de la meilleure actrice aux côtés de Glenn Close, ce soir. Mon cœur explose de fierté. Mais cela m’attriste de dire que juste après la cérémonie, j’ai appris que ma chère jument, mon ange Arabella, était en train de mourir. Je me précipite en ce moment vers elle pour lui dire au revoir. Son nom signifie "céder à la prière". Elle est et était un beau cheval. Notre âme et notre esprit ne faisaient qu'un. Quand elle souffrait, je souffrais aussi. Je n'oublierai jamais les moments que nous avons partagés. Les longues randonnées ensemble, les galops dans les canyons, quand je lui donnais ses biscuits ; elle fera toujours partie de moi. Je suis très triste. Mais je souhaite que ta douleur prenne fin et que les portes du paradis s'ouvrent à toi», a-t-elle écrit.

Se référant à sa chanson Joanne, qui parle de la perte d'un être cher, Lady Gaga a conclu : «Je t'aime. Ma chérie, où crois-tu aller comme ça».

L'actrice et chanteuse a également partagé la nouvelle sur sa page Twitter, écrivant : «Au revoir mon ange», suivi d'un emoji de cœur brisé.

Dimanche soir avait déjà été riche en émotions pour la star, qui a éclaté en sanglots alors qu'elle montait sur scène une seconde fois pour accepter son prix de la meilleure actrice, qu'elle a partagé avec Glenn Close.

Après avoir rendu hommage à son fiancé Christian Carino, elle s'est ensuite adressée à Bradley Cooper, qui a réalisé et joué dans A Star Is Born. «Bradley, tu es un cinéaste magique. Et tu es un être humain tout aussi magique. Je n'ai jamais rien vécu de tel avec un réalisateur ou un acteur. Tu as été, à la fois et sans accroc, l'amour de ma vie et l'homme derrière la caméra», a déclaré Lady Gaga.