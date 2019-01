Le F.-A.-Gauthier entre en cale sèche

Le traversier F.-A.-Gauthier entrera en cale sèche en fin d’avant-midi, lundi, au chantier maritime Davie à Lévis afin de trouver le problème qui affecte ses propulseurs. Le navire est actuellement remorqué sur le fleuve Saint-Laurent.

Le bateau se trouvait à la hauteur de Petite-Rivière-Saint-François tôt lundi matin. Le F.-A.-Gauthier devrait arriver à Lévis autour de 10h30.

Il a quitté le port de Baie-Comeau, où il se trouvait depuis une semaine, dans la nuit de samedi à dimanche. Il est remorqué tout au long du transit.

La Société des traversiers du Québec (STQ) indique que le navire sera en cale sèche pour une période d'environ deux semaines.

Les experts pourront effectuer des inspections visuelles et des analyses plus poussées afin de trouver le problème qui affecte les propulseurs. Les tests en mer en décembre n’ont pas permis trouver la cause des vibrations.

Avec ces analyses, la STQ sera ensuite en mesure de savoir ce qu’il y a à faire pour réparer le bris et d’estimer une date éventuelle de remise en service.

Entre temps, le CTMA Vacancier assure la liaison maritime entre Matane et la Côte-Nord en remplacement du F.-A.-Gauthier. Il doit cependant partir pour les Îles-de-la-Madeleine à la fin du mois.

Pour la desserte maritime de février, la STQ indique que des négociations avec un partenaire avancent pour assurer le service. Une annonce sera bientôt faite.

Le F.-A.-Gauthier est hors service depuis le 17 décembre.