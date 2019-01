Le ministre Bains s'entretient avec la PDG de GM

Le ministre Navdeep Bains a rencontré la présidente-directrice générale de General Motors, lundi, pour tenter de la convaincre de ne pas fermer d'usine d'Oshawa, en Ontario.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique a expliqué avoir exhorté Mary Barra, en marge du Salon international de l'auto de l'Amérique du Nord, à Détroit, à revenir sur la décision annoncée en novembre dernier.

Cette approche ne semble pas avoir eu l'effet escompté. «Je regrette que la position de GM sur Oshawa n'ait pas changé», a déploré le ministre Bains par communiqué, en affirmant cependant avoir reçu l'assurance que l'entreprise s'engage à maintenir ses activités de fabrication à Ingersoll et à St. Catharines.

«GM commet une erreur en abandonnant les travailleurs d'Oshawa et nous ne sommes pas sur le point de faire de même, a ajouté le ministre. Nous sommes prêts à jouer un rôle actif pour trouver une solution pour les travailleurs d'Oshawa et façonner l'avenir de l'industrie automobile.»

M. Bains a aussi rencontré le président du syndicat Unifor, Jerry Dias, qui représente les travailleurs d'Oshawa.

M. Dias avait critiqué le peu d'appui reçu de la part des gouvernements de l'Ontario et fédéral après l'annonce de la fermeture. Il a cependant affirmé, en point de presse après avoir rencontré le ministre Bains et le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, avoir l'impression de s'être trouvé des «alliés» auprès de ces deux paliers gouvernementaux lundi.

«Nous allons devoir prendre des mesures plus drastiques pour attirer l'attention de DM, et non allons avoir besoin des deux paliers de gouvernement pour ça», a soutenu M. Dias.

Jusqu'à 3000 employés devraient perdre leur emploi d'ici la fin de l'année en raison de la fermeture de l'usine de GM à Oshawa. Plusieurs travailleurs ont fait connaitre leur mécontentement la semaine dernière en organisant des «sit-in» dans l'usine.