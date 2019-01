«Les personnes âgées, je ne touche pas à ça, moi»

Gisèle Poitras-Dallaire, accusée d’une série de vols dans des logements de la résidence pour personnes âgées qu’elle habitait à Lévis, dit n’avoir jamais volé ses voisins, contredisant ses aveux faits aux enquêteurs.

L’accusée de 70 ans a témoigné pour sa défense, lundi, à son procès devant jury. Elle a assuré qu’elle n’était «jamais» entrée par effraction dans des appartements et qu’elle n’avait «jamais» volé de l’argent et des bijoux à des locataires de à la Coopérative de solidarité d’habitations Le Mieux-Vivre, entre septembre 2016 et octobre 2017.

Pourtant, lors de son interrogatoire policier, le 13 juillet 2017, l’accusée a signé une déclaration écrite, rédigée par un enquêteur, dans laquelle elle avouait ses délits, commis pour faire des cadeaux et pour jouer au bingo et à la loterie.

«À bout»

Elle avait admis ses crimes après quelques heures d’interrogatoire, lors duquel elle avait d’abord fermement nié.

«J’ai dit non, je ne l’ai pas fait. J’aime trop les personnes âgées, je sais très bien qu’elles tiennent trop à leurs affaires pour les voler», a-t-elle raconté lundi.

Excédée de se faire questionner et «inquiète» pour son mari, elle aurait fini par signer la déclaration contenant des aveux, a-t-elle soumis.

«J’étais fatiguée, j’avais mal à la tête, j’avais mal partout. Ils [les enquêteurs] ne m’ont pas lâchée. J’étais rendu comme à bout.»

Elle a dit ne pas se rappeler du moment où l’enquêteur lui a lu la déclaration, avant qu’elle ne la signe.

La septuagénaire, très impliquée dans la résidence pour personnes âgées, a aussi réitéré qu'elle n'avait jamais eu un double de la clé passe-partout permettant d'avoir accès à tous les logements de l'endroit.

Problèmes de jeu et antécédents

Poitras-Dallaire a trois condamnations passées pour des chefs de fraude et de vol de moins de 5000$, en 2013 et en 2016.

En larmes, elle a expliqué qu’elle avait commis ces crimes en raison d’un médicament contre le Parkinson, le Mirapex, qui lui a occasionné des problèmes de jeu compulsif. Elle dit avoir été indemnisée comme d’autres malades dans le cadre d’un recours collectif.

Après avoir affirmé qu’elle n’avait jamais retouché aux jeux de hasard depuis le 1er décembre 2015, la procureure de la Couronne, Me Caroline Munger, lui a rappelé qu’elle avait admis lors de sa dernière condamnation avoir joué au Dooly’s l’argent qu’elle avait volé à un voisin à son ancienne adresse, le 4 janvier 2016.

Le contre-interrogatoire se poursuit mardi.