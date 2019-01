Les déboires financiers de Caroline Néron ont fait couler beaucoup d’encre depuis la sortie publique de la femme d’affaires, mais plutôt que de s’en attrister, certains ont semblé s’en réjouir, déplore Mario Dumont.

«Est-ce que c’est de la jalousie? Est-ce que c’est plus québécois qu’ailleurs? Je ne sais pas, mais on a l’impression qu’il y a des gens qui se réjouissent, s’est-il désolé. Comme si on se disait que de vouloir réussir et vouloir faire de l’argent, c’est déjà suspect, alors ce qui t’arrive c’est tant mieux.»

Pour Mario Dumont, non seulement cette réaction est injuste et inadéquate, mais elle ne prend pas en compte tous les efforts et les sacrifices que font les entrepreneurs pour en arriver au succès.

«C’est juste le rappel, peut-être qu’on ne fait pas assez, de ce que c’est que d’être entrepreneur, souligne-t-il. [...] Tu mets ton cœur, ton portefeuille et tes culottes sur la table. Beaucoup de gens, pour lancer un commerce, ont tout misé [...], dans certains cas, on met sa maison en garantie et par-dessus tout ça sa santé.»

L’échec en affaires est une réalité que de nombreux entrepreneurs ont vécue et «Caroline Néron, c’est le rappel de l’énorme risque qu’on prend en se lançant en affaires», soutient Mario Dumont.

«Si le profit récompense les gens en affaires, c’est parce que se lancer en affaires, c’est d’abord et avant tout une immense prise de risque. Prise de risque que Caroline Néron a eu le courage d’accomplir.»