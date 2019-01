Non voyant, il se taille une place chez Microsoft

Alexandre Benoît vient de terminer ses études en génie informatique à l'Université de Sherbrooke. Le jeune homme de 23 ans a accepté un poste au siège social de Microsoft, à Redmond, dans l'État de Washington.

Ce qui est particulier: il est non voyant. «Je suis dans l'équipe Excel. On travaille sur de nouvelles fonctionnalités dans Excel. Mais c'est une équipe qui utilise de nouvelles technologies», souligne l’homme de Nicolet.

Comment peut-on faire de la programmation si on ne voit pas ce que l'on fait? Grâce à un logiciel des plus sophistiqué. «Ce que moi j'utilise, c'est une voix de synthèse qui lit ce qu'il y a à l'écran. Plus tu es capable de l'entendre rapidement, plus tu vas être productif», plaide-t-il.

Le succès n'est pas arrivé tout seul. Alexandre a dû relever de nombreux défis. Mais il a eu la chance de tomber sur des professeurs compréhensifs.

Pour lui, impossible de lire le manuel. «Quand c'était des notes de cours, ça allait bien, je demandais au professeur qui l'avait en format Word. Pour les manuels, si je trouvais la matière que j'avais besoin sur YouTube, j'allais avec ça.»

Au cours de sa formation, le jeune homme a dû faire cinq stages en milieu de travail. Chaque fois qu'il a été convoqué en entrevue, l'employeur ignorait sa condition avant de le voir. «Il faut réussir à se vendre même si on a un handicap. Après le premier stage, ça va un peu mieux parce que tu as du référencement», relève-t-il.

Alexandre quittera Nicolet au début du mois de mars pour se trouver un logement et poursuivre sa conquête du monde.