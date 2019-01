Le sort réservé à plusieurs personnes âgées de la résidence L’Éden de Laval a fait réagir nos jouteurs ce lundi.

«Ils sont comme des résidents de seconde zone. Le ministère ne doit pas le tolérer. Si on avait un contrat avec cette entreprise-là, on dirait que ça ne marche pas», a expliqué Stéphane Bédard.

«Il n’y a pas la qualité de service à laquelle on peut s’attendre (...) À partir du moment où les conditions ne sont pas respectées tu changes les gens de place. Ça fait des mois que ça dure, on ne peut pas tolérer ça plus longtemps.»

«C’est tellement frustrant et choquant. Il y a quelque chose de honteux aussi à voir que dans notre société on tolère ce genre de comportement. De temps à autre on les dénonce, mais par la suite on dirait qu’on revient à notre train-train quotidien et qu’on oublie ça», a ajouté Jonathan Trudeau.

Voyez leurs échanges dans la vidéo ci-dessus.