Ouverture de la grand-messe du commerce

Le plus grand rendez-vous au monde de l’industrie du commerce au détail se déroule cette semaine à New York. «Le Journal de Québec» y sera et vous présentera des reportages sur les grandes tendances des détaillants et les marques préférées des Québécois.

Cette année, plus de 16 000 détaillants provenant de plus de 99 pays sont attendus dans la capitale américaine du magasinage jusqu’au 15 janvier, au Jacob K. Javits Convention Center de New York.

L’événement, organisé par la National Retail Federation (NRF), est très couru, car il permet aux détaillants et aux experts du commerce au détail de présenter leurs stratégies et les nouvelles technologies pour améliorer l’expérience client.

Les plus grands détaillants de la planète sont sur place pour parler de leurs nouveautés et des nombreux défis qui se pointent à l’horizon.

Une délégation québécoise

«Pour les détaillants, c’est l’endroit où il faut être afin de savoir ce qui se passe de nouveau et de tendance au sein de l’industrie», soutient le directeur des opérations et de la commercialisation au Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), Marc Gauthier.

Le CQCD sera d’ailleurs présent à New York au sein d’une délégation de plusieurs détaillants québécois.

Parmi les 200 conférenciers attendus, le PDG de Lowe’s (RONA et Réno-Dépôt), Marvin Ellison, le président de Best Buy, Hubert Joly, le président de Levi’s Strauss, Chip Bergh, et l’ex-présidente de la Réserve fédérale (Fed), Janet Yellen, présenteront notamment leur vision du commerce de détail.

Parmi les nouveautés à surveiller cette année, plusieurs détaillants présenteront leur version de leur magasin intelligent.

L’expérience client pour vendre

Par exemple, la chaîne de supermarchés Kroger, en partenariat avec Microsoft, vient de lancer un concept de magasins branchés qui permet de dialoguer avec ses clients tout au long de leur visite.

En téléchargeant l’application de Kroger, les clients sont guidés dans le magasin pour trouver les produits qu’ils recherchent grâce à des capteurs placés sur les tablettes du supermarché.

L’application de Kroger offre des rabais instantanés aux clients selon leurs préférences, tout en évitant de faire la file aux caisses avec une option de paiement direct avec lecture de code-barres.

La technologie développée par Kroger se veut une réponse directe à Amazon et à son concept de magasin d’alimentation Amazon Go sans caissiers.

Le Retail’s BIG Show en chiffres

Nombre de détaillants: 16 000

Nombre de participants: 37 000

Nombre d’exposants: + 700

Provenance des participants: 99 pays