Quatre enfants meurent dans un violent incendie

Quatre enfants confiés à une famille d’accueil sont morts dans l’incendie d’une résidence dans l’ouest de la Virginie, samedi soir.

Le brasier a presque complètement détruit la maison, qui s’est déclaré un peu après minuit.

Les pompiers sur place ont dû fouiller pendant douze heures pour retrouver le dernier enfant décédé.

Les services sociaux ont confirmé dimanche que les quatre enfants étaient issus de famille d’accueil et étaient pris en charge par les autorités de l’enfance.

Du nombre, un bébé garçon de six mois, et trois fillettes de 3, 4 et 8 ans ont perdu la vie.

Leurs identités n’ont pas été dévoilées.

Deux adultes et deux enfants ont réussi à fuir l’incendie, in extremis, selon des témoins. Ils ont été transportés dans un hôpital de Charleston.

La cause de l’incendie n’a pas été déterminée, mais rien ne laisse croire que le geste serait suspect.