Soins déficients: le CIUSSS va prendre la relève

Insatisfaits des soins qu'ils reçoivent au Domaine du Parc Savard, à Québec, Marie-Ève Vermette et Michel Maalouf ont brisé le silence en fin de semaine. Le cabinet de la ministre de la Santé Danielle McCann a finalement confirmé lundi matin que le CIUSSS de la Capitale-Nationale va compenser le manque de soins offert de la coopérative de solidarité de services d'aide à domicile de Québec.

Le CIUSSS a aussi indiqué à TVA Nouvelles que des changements ont été amorcés depuis le mois de novembre. Notamment, une personne ressource servant à faire le lien entre les usagers et le personnel soignant a été ajoutée, a expliqué Joanne Drolet, directrice adjointe des programmes Déficience intellectuelle et Déficience physique au CIUSSS.

Pourtant, Michel Maalouf affirmait samedi que la situation ne s’était jamais améliorée et qu’elle était même plus difficile depuis quelques semaines. «Ils ont essayé de faire des changements. Il y a des gens qui ont une bonne volonté, mais, pratico-pratique, rien ne change», a-t-il dit.

Le CIUSSS et la coopérative ont l'intention de suivre la situation de près et d'effectuer d'autres changements au cours des prochains mois.

«On est en embauche intensive. [...] C’est certain qu’il y a un défi de formation. Il y a un défi d’intégration aussi. On cherche effectivement des solutions. Nous avons dressé avec le CIUSS un plan d’action dans le but d’avoir, au-delà du système 24/7, d’autres courroies de sécurité. Par exemple, faire appel à des agences et faire appel aux services du CIUSSS», a détaillé Isabelle Bergeron, directrice aux opérations à la coopérative.

Encore une fois, le manque de main-d'œuvre est pointé du doigt. C'est comme ça dans l'ensemble de la province selon Me Paul Brunet, président du Conseil de la protection des malades. «Sur un plan général, il manque de monde partout. [...] Je pense que, de manière urgente, on pourrait, pourquoi pas, demander au personnel infirmier de l’armée de venir donner un coup de main parce que, présentement, il s’agit d’une crise et on va perdre du monde».

Le cabinet de la ministre de la Santé a refusé de commenter la proposition de Me Brunet, mais affirme qu'il fait confiance aux employés du réseau.