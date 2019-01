Alicia Keys animera les Grammy Awards

La chanteuse noire américaine Alicia Keys a annoncé mardi qu'elle allait présenter, le 10 février à Los Angeles, la cérémonie des Grammy Awards, régulièrement accusée par certains d'être trop blanche et trop masculine.

Elle-même détentrice de 15 Grammy Awards, Alicia Keys présentera la soirée la plus importante pour l'industrie musicale américaine, qui fait cette année la part belle au rap et à un grand nombre d'artistes féminines.

«Je sais ce que ça fait d'être sur cette scène, et je sais ce qu'on ressent d'être fière de son travail et d'être reconnue pour ses efforts», explique la chanteuse dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

«Je sens que c'est l'occasion rêvée pour moi de rendre la pareille et de mettre en avant les autres, particulièrement les jeunes femmes qui sont nommées», a-t-elle ajouté.

Alicia Keys remplace le comédien britannique James Corden, qui animait les Grammy Awards les deux années précédentes.

