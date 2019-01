Baisse d’assistance dans les salles de spectacle de la Côte-Nord

Les Nord-Côtiers ont délaissé les salles de spectacle en 2017, selon les plus récentes données de l’Institut de la statistique du Québec. Seules les salles de spectacles de la Côte-Nord et de Lanaudière ont connu une diminution de leur assistance dans la province cette année-là.

Pour le Centre des arts de Baie-Comeau, ça représente une diminution de 2000 spectateurs dans l’ensemble de sa programmation.

«Le contexte économique n’était peut-être pas favorable. Il y a la baisse démographique, le vieillissement de la population, l’exode des jeunes. Est-ce que c’était aussi la programmation? C’est difficile de pointer un seul élément. Je pense qu’il y en a plusieurs», souligne la directrice générale et artistique du Centre des arts de Baie-Comeau, Marielle-Dominique Jobin.

Selon les statistiques, les salles de spectacles de la Côte-Nord ont perdu 26% de leur revenu en 2017 par rapport à la moyenne des cinq années précédentes.

«Moins de spectateurs fait en sorte qu’il y a moins de revenus. C’est certain que par spectacle on a dû essuyer des déficits plus importants. Mais je veux que ça soit bien clair dans la tête des spectateurs, ça ne va jamais être au détriment de la qualité artistique des spectacles qui sont présentés», rappelle Mme Jobin.

La salle de spectacle de Sept-Îles arrive aux mêmes conclusions. La fin du plan Nord et l’économie vacillante expliquent grandement ce constat.

«Nos salles sont subventionnées entre 25 et 30%. Donc, le manque à gagner vient de la vente de billet. Et c’est sûr que ça un impact sur nos revenus. Je peux vous dire qu’il y a 5 ans, on faisait le double de vente qu’on fait présentement», mentionne Stéphan Dubé, directeur général et artistique de la Salle de spectacle Jean-Marc Dion.

Selon les données de Québec, la Côte-Nord était l’une des deux seules régions à connaître une baisse, mais les salles de spectacle de la région entendent continuer d’offrir une offre variée pour amener une nouvelle clientèle à découvrir leur programmation.