Le rejet massif de l’accord sur le Brexit par les députés britanniques ce mardi ouvre une période d’incertitude au Royaume-Uni.

«On est face à l’incertitude et aux conséquences potentielles d’un retrait de l’Union européenne (UE) sans entente (...) Ce n’est pas sûr qu’il y ait une issue possible tant l’opinion publique et la classe politique sont divisées», a expliqué Emmanuelle Latraverse à l’émission «La Joute».

«Les impacts réels sur le Parti conservateur et le gouvernement. La suite est difficile à prévoir», a ajouté Stéphane Bédard qui se prononçait également sur le sort de la première ministre Theresa May.

