Des écoles sécuritaires dans le Bas-Saint-Laurent?

L'intoxication de 43 personnes dans une école primaire de Montréal soulève la question: est-ce que nos installations sont sécuritaires? À la Commission scolaire des Phares, au Bas-Saint-Laurent on estime que malgré les événements de lundi, les mesures en place sont suffisantes.

«C'est sûr qu'une situation comme celle-là emmène toujours des questionnements, des remises en question. [...] On sait que l'on n’est pas à l'abri d'un pépin, on fait inspecter nos sondes comme le code l'exige une fois par année et on pense qu'une inspection annuelle qui est bien faite contrôle beaucoup beaucoup de risques», a expliqué le Directeur du Service des ressources matérielles à la Commission scolaire des Phares, Carl Ruest.

Pour M. Ruest l'inspection annuelle est suffisante, en plus d'avoir fait ses preuves.

«Est-ce que je vais engager immédiatement ma compagnie pour qu'ils vienne faire les vérifications maintenant, je ne crois pas. C'est vraiment exceptionnel ce qui est arrivé hier, je ne souhaite pas ça à aucune commission scolaire, mais je crois qu'ici notre risque est bien contrôlé», a-t-il précisé.

À la Commission scolaire des Phares, entre 90 et 95% des établissements sont chauffés à l'électricité, mais des systèmes d'appoint au mazout viennent donner un coup de pouce lors de grands froids.

C'est à l'École secondaire Paul-Hubert de Rimouski que l'on utilise la plus grande quantité de mazout et donc que les risques sont les plus élevés.

«Toutes les sondes exigées par le Code sont en place. On a des sondes de CO, de CO2, de NO2, alors je considère que nos risques sont bien contrôlés», a conclut M. Ruest.

La présidente de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, Diane Lamarche-Venne, annonçait ce matin, en point de presse, que toutes les écoles de la commission scolaire seraient inspectées «le plus rapidement possible», au lendemain de l’intoxication au monoxyde de carbone, à l'école des Découvreurs, dans l’arrondissement de LaSalle, à Montréal.