Des entrepreneurs inquiets des tensions

Les tensions entre le Canada et la Chine s’accroissent et plusieurs entreprises québécoises suivent la situation de très près.

Chez Jefo, à Saint-Hyacinthe, où l’on prépare 18 000 tonnes de suppléments alimentaires pour les animaux d'élevage, la Chine est devenue l'un des principaux marchés d'exportation.

«Actuellement, on peut parler de 35 millions par année en Chine, soutient le PDG Jean Fontaine. On achète aussi peut-être une trentaine, 40 millions en Chine, qu'on vend à travers le monde.»

Les dirigeants surveillent les développements des derniers incidents avec ce pays d’Asie.

«Pour nous, les gens qui font du commerce, on aime beaucoup la quiétude dans les politiques mondiales, ajoute M. Fontaine. C'est important que ça soit harmonisé le plus rapidement possible.»

D'ailleurs, les exportations du Canada vers la Chine ont doublé en 10 ans. Elles atteignent désormais plus de 23 milliards de dollars par année. À lui seul, le Québec exporte l'équivalent de presque trois milliards de dollars.

«C’est un marché qui est en pleine croissance, explique le vice-président de Jefo, Jean-François Fontaine. C'est un marché qui explose.»

Le chiffre d'affaires de la compagnie de Saint-Hyacinthe atteint aujourd'hui 430 millions de dollars. Et avec le potentiel du marché chinois, notamment, l'entreprise entend le doubler d'ici 2025.

«Si on est défavorisés en tant que Canadiens qui veulent exporter des produits en Chine, c'est sûr et certain qu'on va être très, très, très concernés par une nouvelle comme ça», souligne M. Fontaine.

Pour bien des entreprises québécoises, l'accès au marché chinois demeure crucial. Des relations envenimées n'augurent donc rien de bon.

L’arrestation de la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei, en décembre dernier à Vancouver, est considérée comme une provocation par la Chine.

Dans la foulée, la Chine avait arrêté deux Canadiens: un ex-diplomate et un consultant, accusés d'avoir «menacé la sécurité nationale». Des interpellations que nombre d'experts étrangers considèrent comme des mesures de rétorsion.

Puis, lundi, un Canadien a été condamné lundi à la peine de mort en Chine à l'issue de son nouveau procès pour trafic de drogue, une décision qualifiée de «très inquiétante» par Ottawa et susceptible d'aggraver la tension entre les deux pays.