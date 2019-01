François Legault à Paris pour rencontrer Macron

Le premier ministre François Legault rencontrera le président français Emmanuel Macron à Paris la semaine prochaine, avant de prendre part au Forum économique mondial de Davos au cours d’une première «vraie» mission à l’étranger résolument économique.

Le Journal l'accompagnera lors de ce premier voyage outre-mer depuis son assermentation comme premier ministre, du 20 au 25 janvier prochains.

Après une entrée en scène culturelle, avec une rencontre avec l’auteur québécois Dany Laferrière, dimanche, François Legault doit faire connaissance avec tout le gratin économique et politique français lundi.

Le chef caquiste sera reçu à l’Élysée par le président français. Il rencontrera également le premier ministre Édouard Philippe de même que de nombreux chefs d’entreprise.

La journée de mardi est aussi consacrée à des entretiens avec des « chefs d’entreprises de très haut niveau », explique-t-on en coulisse. L’ex-chef de la direction d’Air Transat doit notamment prendre la parole à la Place de la Bourse de Paris afin d’énoncer sa vision des relations économiques entre les deux États.

Puis, M. Legault décollera pour la Suisse, pour le Forum économique mondial, un rendez-vous annuel regroupant l’élite politique et économique internationale. Le premier dirigeant d’Hydro-Québec, Éric Martel, et le chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec seront aussi de la partie.

Ottawa a aussi confirmé mardi la participation de plusieurs ministres à Davos. Les ministres des Finances Bill Morneau, des Affaires étrangères Chrystia Freeland, de la Diversification du commerce international Jim Carr et Navdeep Bains, à l’Innovation, et au Développement économique, seront du voyage.