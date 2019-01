La météo fait exploser les pannes chez Hydro

Les changements climatiques font la vie dure au réseau d’Hydro-Québec, qui a connu une véritable explosion de pannes en 2018.

Les nombreux phénomènes météo «extrêmes» ont eu raison du réseau électrique d’Hydro-Québec à maintes reprises l’an dernier, alors que plusieurs dizaines de milliers de clients ont été plongés dans le noir plus souvent qu’à leur tour.

Au total, il y a eu plus de 17 000 pannes majeures en 2018, un bond de 78 % comparativement à la moyenne des trois années précédentes.

«C’est assurément une des pires années», affirme le porte-parole d’Hydro-Québec Louis-Olivier Batty.

La plupart d’entre elles ont été résolues en moins de 12 heures, mais certaines se sont échelonnées sur plus de 24 heures, rapporte la société d’État.

Et, selon les experts, la situation ne s’améliorera pas au cours des 10 à 20 prochaines années.

«On va voir de plus en plus d’événements météo que l’on n’a pas vraiment vus par le passé ou carrément jamais vus», affirme Alain Bourque, directeur général d’Ouranos, organisme qui analyse l’impact des changements climatiques sur l’environnement et les écosystèmes.

«À cause des émissions de gaz à effet de serre, la température augmente, mais, surtout, le système climatique accumule de plus en plus d’énergie. [...] Un système plus chaud, ça brasse plus», poursuit-il.

Changer la façon de faire

Pour tenter de remédier aux intempéries et surtout aux vents violents plus fréquents, Hydro-Québec affirme avoir changé sa façon de faire.

Depuis la crise du verglas en 1998, Hydro-Québec a entre autres installé des pylônes «anti-cascade», afin d’éviter «l’effet domino», advenant un épisode de verglas semblable.

La société d’État élague aussi les arbres sur près de 17 000 kilomètres de ligne chaque année, afin d’éviter les pannes les plus fréquentes, causées par des branches tombées sur les lignes.

«C’est certain que si on voulait réduire grandement le nombre de pannes, ce serait d’enlever tout arbre qui, potentiellement, pourrait tomber sur le réseau électrique. Mais, évidemment, ce serait difficile à réaliser. Nous essayons ainsi de trouver un équilibre», mentionne M. Batty, précisant toutefois que ces situations demeurent «imprévisibles».

Revoir le réseau

Mais ces nouvelles approches ne semblent pas suffisantes pour préserver le réseau électrique contre les futurs aléas de dame Nature, estime M. Bourque.

«Avec les changements climatiques, je pense que si on ne fait rien par rapport au réseau électrique, c’est certain qu’on prend de gros risques. Les changements climatiques anticipés au Québec au cours des prochaines décennies sont significatifs et majeurs», affirme-t-il.

«Nos réseaux électriques ont été conçus avec l’hypothèse de base que ce qu’on a vécu dans le passé, c’est ce qu’on va vivre dans le futur. On a toujours fonctionné comme ça, mais ce n’est plus le cas», poursuit-il.

Coûts

L’explosion des pannes l’année dernière a sans doute engendré des coûts astronomiques pour Hydro-Québec, surtout en heures supplémentaires effectuées par les équipes sur le terrain.

En 2017, les 9759 pannes majeures avaient coûté 19,8 millions $ à la société d’État, notamment en temps supplémentaire, un montant qui devrait ainsi presque doubler pour 2018.

Malgré tout, M. Batty précise que ces hausses substantielles ne devraient pas avoir d’impact majeur sur la facture des clients, alors que le budget global d’Hydro-Québec Distribution est de près de 11 milliards $.

«Même si ça coûtait 10 millions de plus, ça pourrait représenter une hausse de 0,1 %, mais en même temps, il y a aussi d’autres choses qui peuvent avoir des effets à la baisse, donc peut-être qu’en fin de compte, on réussirait à l’absorber», explique-t-il.

Les phénomènes météo majeurs

13 janvier 2018

Près d’une quarantaine de résidences ont été évacuées en raison d’importantes inondations dans le secteur de Duberger, à Québec. Des centaines de personnes ont été privées de courant.

29 août 2018

La région de Montréal a été sévèrement touchée par des orages violents. La Montérégie, l’Estrie et la Beauce y ont aussi goûté. Au pire de la tempête, près de 200 000 personnes ont été privées de courant.

29 août 2018

Cette même journée, une tornade a pulvérisé une maison mobile dans la municipalité de Saint-Julien, dans Chaudière-Appalaches.

21 septembre 2018

Une tornade de force EF3 a balayé les villes de Gatineau et d’Ottawa. La tornade a parcouru près de 70 kilomètres avant de s’estomper. Des toitures ont notamment été arrachées, des arbres ont été déracinés et des automobiles ont même été renversées par la force des vents. Des milliers de pannes ont été signalées.

15 octobre 2018

Des vents violents de plus de 90 km/h ont balayé la province. La région de Québec a été particulièrement touchée, comme la région de Chaudière-Appalaches, Montréal et l’Estrie. Plusieurs arbres ont été déracinés, comme ici sur le boulevard Édouard-Montpetit, dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal. Au total, plus de 100 000 foyers ont été privés de courant.

29 novembre 2018

Les Îles-de-la-Madeleine ont été littéralement coupées du monde alors qu’une tempête et des vents violents de plus de 130 km/h ont endommagé des câbles de fibre optique sous l’eau. Les insulaires ont ainsi été privés de leurs moyens de communication pendant une journée. Sur la photo, un complexe d’habitations à loyers modiques a été la proie des flammes, mettant à la rue une vingtaine de personnes âgées.

Les régions les plus touchées

Montérégie : 9952 pannes

Laurentides : 5708 pannes

Outaouais : 4931 pannes

Capitale-Nationale : 4308 pannes

Montréal : 4262 pannes

Pannes majeures et coûts

2018 : 17 046 – à déterminer

2017 : 9759 – 19,8 millions $

2016 : 15229 – 20,1 millions $

2015 : 3784 – 5,7 millions $