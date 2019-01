La pénurie de travailleurs qualifiés limite les investissements

Le manque de travailleurs qualifiés limite les investissements des PME canadiennes, d’après un rapport annuel divulgué par la Banque de développement du Canada (BDC), mardi.

Dans le cadre d’un sondage, 53% des propriétaires de petites et moyennes entreprises ont affirmé qu’ils seront restreints dans leurs investissements par la pénurie de main-d’œuvre. La BDC a affirmé que c’est la deuxième année de suite que cette problématique est soulevée comme l’obstacle le plus important à l’investissement.

Le manque de liquidité et la confiance envers l’économie ont été cités respectivement par 48% et 43% des entrepreneurs comme des facteurs qui les font hésiter à délier les cordons de la bourse.

Malgré tout, l’optimisme est au rendez-vous au pays, car 73% des PME prévoient que leurs revenus augmenteront cette année par rapport à 2018. Ce taux était de 72% l’an dernier.

«Il est encourageant de voir un certain optimisme de la part des entreprises canadiennes, tandis qu'elles s'emploient à s'adapter au manque de main-d'œuvre et aux technologies numériques», a déclaré Pierre Cléroux, vice-président pour la recherche et économiste en chef à BDC, par communiqué.

La BDC a souligné que 40% des entreprises sondées prévoient investir dans les nouvelles technologies. Elle note que les compagnies exportatrices sont plus susceptibles d’acquérir de nouvelles technologies en raison de la faiblesse du dollar canadien et de la forte demande aux États-Unis.

«Les PME constituent 99,7% des entreprises canadiennes et leur succès est donc crucial pour l'économie. Elles pourront mieux relever les défis actuels si elles investissent dans la fidélisation du personnel, l'embauche de nouveaux arrivants au Canada et l'adoption de nouvelles technologies», a précisé Pierre Cléroux.

Ce rapport se base sur un sondage téléphonique mené auprès de 4024 propriétaires d'entreprise l'automne dernier.