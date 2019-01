La victime ne reconnaissait plus ses proches

La Montréalaise atteinte d’Alzheimer qui aurait été tuée par compassion par son mari qui venait de «sauter une coche» n’était plus capable de communiquer et n’arrivait plus à reconnaître ses proches, a expliqué la Couronne en ouverture de procès mardi.

«Elle était dans un état de grande vulnérabilité, il [l’accusé] a choisi de lui enlever la vie en appuyant avec un oreiller sur son visage», a expliqué le procureur de la Couronne Antonio Parapuf alors que s’ouvrait le procès de Michel Cadotte au palais de justice de Montréal.

Cadotte, 57 ans, est accusé du meurtre au deuxième degré de son épouse Jocelyne Lizotte, une femme de 60 ans morte le 20 février 2017 au CHSLD du Centre-Sud, où elle résidait depuis trois ans.

«Mme Lizotte souffrait de la maladie d’Alzheimer depuis une dizaine d’années, elle ne pouvait plus s’occuper d’elle-même», a expliqué le procureur dans son exposé d’ouverture.

Photo courtoisie

Aide médicale à mourir

Mme Lizotte et M. Cadotte étaient mariés depuis 1998. Le jour du drame, Cadotte devait aller travailler avec son beau-frère, mais à la place, il se serait rendu au CHSLD pour mettre fin à la vie de sa femme.

«Environ un an avant [Cadotte] avait fait une demande d’aide médicale à mourir, mais elle avait été refusée, car Mme Lizotte n’était pas considérée en fin de vie et n’était pas apte à y consentir», a relaté la Couronne.

Après qu’il aurait tué sa femme, Cadotte serait allé fumer une cigarette avant de prévenir une infirmière de ce qui s’était passé dans la chambre 476.

«D’emblée, il a admis avoir étouffé sa femme», a dit le procureur.

À son beau-frère

Cadotte aurait ensuite écrit à son beau-frère pour lui annoncer la nouvelle.

«Je sais que je te fais de la peine, mais j’ai sauté ma coche, elle n’est plus de ce monde», a écrit l’accusé tout en lui indiquant que «tous les papiers» étaient rangés dans un tiroir de sa table de chevet.

Cadotte aurait ensuite publié un mot à ce sujet sur Facebook.

Assurer le confort ?

Pour la Couronne, il n’y a aucun doute que Cadotte devrait être condamné pour meurtre au deuxième degré. Elle compte d’ailleurs présenter le témoignage d’une médecin afin d’expliquer au jury les soins qui ont été apportés à la victime durant son séjour au CHSLD.

«L’objectif était d’assurer le confort [de Mme Lizotte] en tenant en compte son état médical», a expliqué Me Parapuf, qui est assisté de la procureure Geneviève Langlois.

Le procès, devant un jury composé de huit hommes et quatre femmes, est présidé par la juge Hélène Di Salvo. La preuve devrait s’étaler jusqu’au début mars.

Cadotte, qui est défendu par les avocats Elfriede Duclervil et Nicolas Welt, a plaidé non coupable.

On ignore à ce stade-ci s’il compte présenter une défense.