L'aventurier Fredéric Dion se lance un nouveau défi

Après avoir gagné le pôle sud, seul et par ses propres moyens en 2014, l’aventurier Fredéric Dion veut atteindre les pôles des six autres continents.

Il se donne 10 ans pour parvenir à atteindre ce qu'on appelle les «pôles d'inaccessibilité» qui sont en fait les centres des continents et l’aventurier veut les atteindre, par ses propres moyens, toujours en partant d'une côte, en bordure d’un océan.

En novembre prochain, il va partir pour le pôle intérieur de l'Amérique du Sud, situé au Brésil. Il revient justement d'un voyage préparatoire à son expédition. Il est allé valider l'itinéraire de son expédition. Pas question pour lui de prendre le chemin le plus facile.

Frédéric Dion veut voir les plus beaux paysages de chaque continent. Ses parcours varieront entre 1000 et 4000 kilomètres.

Ce sera un grand défi pour sa première expédition qu'il entreprendra en novembre prochain en Amérique du Sud. Il devra traverser le désert d'Atacama au Chili, la jungle, le plus grand désert de sel au monde en Bolivie en plus de franchir les Andes à plus de 4700 mètres d'altitude.

Chaque pôle sera conquis de façon sportive, selon le terrain à franchir. Ils envisagent tous les modes de déplacements possibles, en vélo, chameau, à la course, en kayak, en planche aérotractée (kitesurf), etc.

Frédéric Dion prévoit réaliser une expédition tous les deux ans qu'il ira préparer l'année précédente. Pour la première fois, il va impliquer sa famille. Il espère pouvoir amener sa conjointe et ses enfants lors de ses voyages préparatoires.

Défis de Frédéric Dion :

2019: le pôle de l'Amérique du Sud au Brésil

2021: le pôle de l'Australie près de Haasts Bluff

2023: le pôle d'Asie au nord-ouest de la Chine

2025: le pôle d'Afrique près de la ville d'Obo

2027: le pôle de l'Amérique du Nord dans le Dakota du Sud

2029: le pôle d'Europe