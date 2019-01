Le néo-démocrate Svend Robinson est de retour

Svend Robinson, l’une des figures de proue du Nouveau Parti démocratique durant une vingtaine d’années, tente un retour en politique.

Celui qui a été député fédéral néo-démocrate à Vancouver de 1979 à 2004 sera candidat pour ce parti dans Burnaby North-Seymour aux élections générales en octobre prochain. Reconnu pour sa fougue, il tentera de déloger le libéral Terry Beech, élu en 2015.

«J’ai encore beaucoup d’énergie et de passion pour me battre, pour faire la différence et c’est pour cette raison que je suis de retour», a dit Svend Robinson au journal local «Burnaby Now».

L’homme de 66 ans s’était notamment fait connaître pour avoir dévoilé publiquement son homosexualité et défendu le suicide assisté. Sa carrière politique avait toutefois connu une fin abrupte en 2004 lorsqu’il avait plaidé coupable pour avoir volé une bague lors d’une vente aux enchères en banlieue de Vancouver.

«Les citoyens de la circonscription savent que c’était une erreur, une erreur sérieuse que j’ai posée il y a 15 ans. J’ai assumé toute la responsabilité pour ce geste à l’époque. J’ai abandonné l’emploi que j’aimais et j’ai fait des travaux communautaires», a-t-il ajouté au «Burnaby Now» en précisant qu’il ne croyait pas que ce crime allait lui nuire durant la campagne.

Svend Robinson s’était représenté en 2006 aux élections fédérales, mais il avait mordu la poussière contre la libérale Hedy Fry. Il a ensuite travaillé à Genève en Suisse pour une organisation internationale qui combat le VIH, la tuberculose et la malaria.