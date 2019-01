Les 80 lits pour itinérants offerts dès ce soir

L’ancien hôpital Royal-Victoria, situé au pied du mont Royal, dans l’arrondissement Ville-Marie, accueillera ses premiers sans-abri mardi soir, dès 21 h.

Les hommes, les femmes, les personnes trans, les itinérants à mobilité réduite seront admis. Pour ceux et celles qui ont des animaux de compagnie, il y aura des accommodements qui seront offerts sur place.

On se servira du troisième étage du pavillon Ross comme unité de débordement temporaire. Le dortoir sera ouvert entre 21 h et 7 h du matin, et ce, jusqu’au 15 avril.

L’ancien hôpital Royal-Victoria n’est toutefois pas facile d’accès pour les sans-abri. Les itinérants ne pourront pas se rendre par eux-mêmes. C’est l’autobus de la Mission Old Brewery qui va les récupérer auprès des différents refuges qui vont les référer à la nouvelle unité de débordement.

Les lits ont été installés au cours des derniers jours dans les anciennes chambres de l’hôpital. On y a aussi effectué des travaux d’aménagement pour offrir un certain confort aux plus vulnérables de la société.

L’inauguration des lieux se fera ce jeudi dans le cadre d’une conférence de presse donnée conjointement par le CIUSSS, la ministre de la Santé et la mairesse de Montréal, Valérie Plante.