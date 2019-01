Les candidats à surveiller aux Oscars

À une semaine de l’annonce des nominations, la course aux Oscars se précise. La remise des Golden Globes, la semaine dernière, et celle des Critics’ Choice Awards, il y a deux jours, ont permis d’établir quelques favoris.

Attention, tout cela reste à prendre avec des pincettes et le passé nous enseigne que des candidats ayant le vent dans les voiles en janvier ont finalement manqué de souffle le grand soir venu. N’empêche, voici cinq films et acteurs/actrices qui peuvent nourrir de grands espoirs. La 91e cérémonie des Oscars aura lieu le 24 février, au Théâtre Dolby de Los Angeles.

Roma

S’il y a un film qui se démarque du peloton actuellement, c’est cette fable en noir et blanc du Mexicain Alfonso Cuarón, une production Netflix, un détail tout sauf anodin puisque ça pourrait lui coûter les votes de plusieurs puristes. Sacré meilleur film aux Critic’s Choice Awards, Roma pourrait réaliser un exploit inédit s’il arrache les Oscars du meilleur film et du meilleur film en langue étrangère. Aucun long métrage n’a encore signé un tel doublé dans les annales des Oscars.

Mahershala Ali

Récompensé par les Golden Globe et les Critics’ Choice, Ali a d’excellentes chances de répéter son exploit de 2017 quand il avait été sacré meilleur acteur dans un second rôle pour Moonlight. La vedette de Green Book fait encore figure de favori dans cette même catégorie.

Bohemian Rhapsody

Reçu tièdement par les critiques, mais acclamé par le public, le biopic de Freddy Mercury s’annonçait comme un négligé dans la course jusqu’à ce que Rami Malek remporte le Golden Globe du meilleur acteur dans un drame. Malek pointe maintenant comme le principal rival de Bale alors que Bohemian Rhapsody peut espérer de nombreuses nominations, particulièrement dans les catégories techniques.

Christian Bale

L’un des spécialistes hollywoodiens de la transformation physique extrême, Christian Bale est sur une irrésistible lancée. Son interprétation de Dick Cheney dans Vice vient de lui mériter un Golden Globe et un Critics’ Choice Award. Un deuxième Oscar, après celui du meilleur second rôle obtenu en 2010 pour The Fighter, est plus qu’envisageable.

Lady Gaga

Remarquable dans la nouvelle version de A Star is Born, la chanteuse est engagée dans un bras de fer avec Glenn Close pour le titre de meilleure actrice. Elles ont d’ailleurs partagé le prix lors des Critics’ Choice Awards. Si jamais son interprétation d’Ally Maine ne lui permet pas de monter sur l’estrade, la statuette dorée de la chanson originale lui semble promise pour Shallow.