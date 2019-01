«Mon ami Walid» se dévoile à Montréal

Film d'Adib Alkhalidey le mettant en vedette aux côtés de Julien Lacroix, «Mon ami Walid» a été projeté pour la première fois à Montréal mardi soir, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

Pouvant compter sur la présence de plusieurs acteurs bien connus et des collègues de l'humour comme Yannick De Martino, Mehdi Bousaidan, Dominic Paquet et Martin Perizzolo, le long métrage sera présenté un soir seulement dans différentes villes du Québec jusqu'au 19 février et non en salle, comme c'est habituellement le cas pour les films d'ici.

Adib Alkhalidey est Walid, un jeune homme qui a voulu s'enlever la vie, mais qui n'a pas pu passer à l'acte en raison de la présence d'Antonin – joué par Julien Lacroix – qui a décidé qu'ils allaient devenir amis.

Il est possible de se procurer des billets pour assister à l'une ou l'autre des représentations de «Mon ami Wallid» à l'adresse monamiwalid.ca.