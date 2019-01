Les réponses apportées par la ministre des Aînés, Marguerite Blais, sur le sort de plusieurs personnes de la résidence L’Éden de Laval ne vont pas assez loin selon nos jouteurs.

En entrevue à TVA Nouvelles, Mme Blais a notamment invité la population à contacter la police ou à faire part à elle-même des problèmes constatés dans les résidences pour aînés.

«J’entends qu’elle est choquée et qu’elle va regarder ce qui se passe. On peut toujours appeler 1-800-MARGUERITE, mais on fait quoi concrètement? Moi je veux voir une Marguerite Blais comme celle qui était motivée de faire son retour en politique. Je veux qu’elle montre qu’elle est au gouvernement et qu’elle prend les choses à cœur», a lancé Caroline St-Hilaire.

«Il faudrait que quelqu’un explique à Mme Blais que l’empathie c’est beau, mais ce n’est pas ça qui va régler le problème (...) Elle a été recrutée par M. Legault pour être la femme qui allait s’occuper de ce problème-là et tout ce qu’elle offre comme solution c’est de l’empathie et d’appeler la police», a ajouté Emmanuelle Latraverse.

«Ce qui me fait peur, c’est qu’on dirait qu’elle n’a pas de solutions (...) Je n’aurais jamais recommandé à quelqu’un d’appeler la police pour une couche. Il faut aller ailleurs», a dit de son côté Stéphane Bédard.

