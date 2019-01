Premier Tech se paye une entreprise française

La compagnie québécoise Premier Tech a mis la main sur l'entreprise TerreauxSTAR, qui est basée à Forges, dans l'ouest de la France.

Cette transaction a été réalisée par sa filiale Premier Tech Horticulture France.

TerreauxSTAR se spécialise dans la fabrication de terreaux destinés principalement aux marchés professionnels.

«Cette acquisition vient consolider notre présence sur le marché de l'horticulture en territoire français et européen. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles compétences stratégiques et plateformes manufacturières qui nous permettront d'augmenter notre capacité à accompagner nos clients en leur proposant des offres logistiques et commerciales qui s'inscrivent parfaitement dans leur réalité», a expliqué Jean Bélanger, président et chef de l'exploitation de Premier Tech, par communiqué, mardi.

L’ajout de TerreauxSTAR renforcera la place de Premier Tech Horticulture France dans les domaines de la floriculture et de la pépinière. Une quinzaine de spécialistes viendront aussi grossir ses rangs à la suite de cette acquisition, dont le montant n’a pas été divulgué.