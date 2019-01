«Trudeau: après les fleurs le pot!»

Richard Martineau a surpris hier en déclarant qu’il était «fier de Justin Trudeau», soulignant ainsi le bon coup du Canada qui a accueilli Rahaf Mohammed, cette jeune Saoudienne qui a fui sa famille parce qu’elle subissait de mauvais traitements et qu’elle souhaitait renier l’islam.

«Toute la journée, les gens qui m’ont croisé m’ont demandé si j’allais bien!»

Il ne revient pas sur ce qu’il a dit en ondes : «Je suis fier... Mais après les fleurs, le pot!», déclare-t-il.

«Quand elle est arrivée, la jeune Saoudienne, qui est sympathique comme tout qui a un sourire lumineux, elle portait une casquette du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), et un chandail du Canada. Tout ce qu’il manquait, c’est des logos de Pepsi, Canada Goose et de Shell!», souligne le chroniqueur.

«Trop c’est comme pas assez! On est en train de sauver la vie d’une fille, est-ce qu’on est obligé de se péter les bretelles? Elle avait l’air d’une pilote de Formule Un. On se garde une petite gêne».

Il ajoute que 64 000 réfugiés attendent d’être accueillis au Canada dans des conditions parfois épouvantables.

Par ailleurs, des cas de jeunes filles vivant sous le joug de parents ultras autoritaires existent au Québec.

«Rappelez-vous les Shafia...»

Mohammad Shafia, sa femme et leur fils ont été trouvés coupables des meurtres des trois filles de la famille et de la première femme du père, en janvier 2012. Les corps de Zainab, 19 ans, Sahar, 17 ans et Geeti, 13 ans ainsi que Rona Amir, 52 ans, avaient été retrouvés sans vie dans une voiture au fond de l'écluse de Kingston Mills, en Ontario, le 30 juin 2009.

«C’était ces filles qui avaient tiré la sonnette d’alarme. Est-ce qu’on les a aidées?»

***Voyez sa chronique dans la vidéo ci-dessus.***