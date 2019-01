Un sentier piétonnier non déneigé devant une école

Des parents inquiets se mobilisent pour la sécurité des enfants qui empruntent un sentier piétonnier situé juste devant leur école, mais qui n’est pas déneigé en hiver par la Ville de Québec.

L’école primaire L’Étincelle-Trois Saisons, dans le quartier de l’Aéroport, est divisée en deux pavillons, qui sont à courte distance de marche, mais situés sur deux rues différentes. Pour passer de l’un à l’autre, les élèves peuvent emprunter un passage piétonnier entre les maisons.

Mais depuis quelques années, celui-ci n’est plus déneigé. Pour Jérôme Gagnon et Rébecca Bélanger, dont un des enfants fréquente l’école, le secteur pose un problème de sécurité pour les écoliers.

Ceux-ci doivent enjamber un banc de neige, qui croît à mesure que l’hiver avance. Pour ajouter à la difficulté, à chaque extrémité, il n’y a pas de trottoir. Ce qui fait que les élèves et les piétons descendent directement dans la rue, qui, aux heures de pointe, accueille une circulation intense en raison des déplacements vers l’école et du passage des autobus.

Pétition lancée

M. Gagnon a d’ailleurs lancé récemment une pétition, qui a obtenu l’appui de la direction de l’école et de son conseil d’établissement. Contactée par «Le Journal de Québec», la directrice, Isabelle Doré, a exprimé que «c’est la sécurité des enfants qui devient une préoccupation». Elle a d’ailleurs elle-même contacté la Ville pour demander le déneigement du sentier. Elle dit avoir eu «une bonne écoute», mais est en attente de réponses.

La pétition, lancée la semaine dernière, demande, outre le déneigement de la passerelle, un brigadier pour faire traverser les enfants, l’ajout d’un trottoir et le déplacement de la traverse piétonnière sur rue, qui se trouve en ce moment dans une courbe à visibilité réduite de la rue Buffon.

«Il n’y a jamais eu d’accident, mais on ne veut pas attendre qu’il arrive quelque chose pour agir, a souligné M. Gagnon. En ce moment, on gère le risque.»

Ce n’est pas la première fois qu’une mobilisation se met en branle pour améliorer la sécurité dans ce secteur. Des demandes sont faites régulièrement à la Ville.

«Pas en péril»

À la Municipalité, la porte-parole Wendy Whittom explique que la décision a été prise il y a cinq ans de ne plus déneiger en raison de l’étroitesse du passage et de l’impossibilité de souffler la neige sur les terrains. «La neige était soufflée sur les terrains arrière des voisins. [...] Nous avons reçu des plaintes et avons cessé de déneiger.»

Elle estime que «la sécurité n’est pas en péril». «Nous procédons à l’abaissement des bancs de neige aux extrémités du sentier afin d’éviter qu’un piéton ne tombe dans la rue.» «Le Journal de Québec» a constaté que les extrémités du banc de neige étaient coupées au niveau de la chaîne de rue.

Le conseil de quartier de l’Aéroport est préoccupé par la situation. «Je comprends que le citoyen a le droit de ne pas vouloir de la neige dans sa cour arrière, mais on doit vivre avec des plans qui ont été faits il y a une vingtaine d’années. Je me dis que ça a l’air fou de faire des passerelles et de ne pas les déneiger», a commenté le président, Réjean Martel.