Faux accouchement pour lui voler son portefeuille

La police de Sherbrooke demande l’aide de la population afin de retrouver le suspect d’un vol survenu au mois d’octobre dernier.

L’évènement s’est produit le 26 octobre vers 15h30 lorsque deux hommes ont interpellé une femme dans le stationnement du Walmart, sur la 13e avenue, pour lui demander comment se rendre au centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, prétextant que la femme de l’un d’eux venait d’accoucher.

«Alors qu’un des deux hommes discutait avec la plaignante, l’autre en aurait profité pour voler son portefeuille sur le banc passager de son véhicule», peut-on lire dans un communiqué du Service de police de Sherbrooke, mardi.

À la suite de ce vol, deux retraits auraient été faits dans deux caisses différentes, pour un montant de 2000 $. Un autre achat aurait également été fait pour un montant de 920,15 $.

Les suspects étaient à bord d’un véhicule type VUS bleu marin, a précisé la police.

Des images de surveillance montrent l’un des deux hommes : il aurait entre 30 et 35 ans, mesurerait environ 5 pi 10 po et pèserait entre 190 et 200 lbs. Il a les cheveux bruns et une barbe foncée. Au moment des faits, il portait un manteau noir avec fermeture éclair métallique à l’avant et autour du collet, un jeans bleu, des espadrilles blanches avec le talon et le bout noir, une casquette noire avec un logo gris à l’avant.

Toute personne ayant des informations permettant de le retrouver peut communiquer avec la police au (819) 821-5544 ou 821-5555.