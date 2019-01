Une opération au cœur qui a changé la vie de P-A Méthot

La vie de l'humoriste P-A Méthot a passablement changé au cours de la dernière année à la suite d'un rendez-vous de routine chez le médecin. Après avoir passé une batterie de tests, les médecins ont conclu qu'il devait subir une intervention chirurgicale au cœur.

«C'est la plus belle affaire que j'ai faite de ma vie», a-t-il révélé lors de son passage à l'émission Bianca Longpré, Mère ordinaire sur QUB radio.

«Je pompais à 100 %, mais je poussais à 25 %. Il y avait toujours du sang qui restait ce qui menait à de l'eau sur les poumons, les pieds qui enflent, la rétention d'eau, le système immunitaire qui est moins fort», a-t-il expliqué.

Même s'il était habitué de vivre avec cette condition, P-A Méthot a décidé d'aller de l'avant avec la chirurgie.

«C'est une condition dans laquelle j'étais habitué depuis des années. C'était normal pour moi. Le pire, c'est quand elle (la médecin) m'a dit : “si tu restes de même, il te reste 10 ans maximum”. Là, j'ai pogné un deux minutes», a-t-il imagé.

C'est par contre sa fille qui a donné le coup de grâce. C'est elle qui l'a convaincu de subir cette intervention chirurgicale très délicate.

«C'est elle qui m'a donné le coup de grâce là-dessus. [...] Juste avant que je parte en show à Granby, la petite me dit “Papa, j'ai de la peine pour grand-papa B qui est dans le ciel maintenant. Moi, quand je vais être vieille, je veux pas que papa et maman soient plus là, je veux pas que vous soyez morts, je veux que vous soyez avec moi”. Moi qui est sensible comme un tie wrap, je pense que je suis parti de Québec et que j'ai braillé jusqu'au Madrid», a-t-il raconté.

«Quand je suis arrivé au Madrid, je me suis stationné, j'ai pris le téléphone pour appeler ma cardiologue et je lui ai dit “C'est un go pour l'opération”.»

Pour le mieux

L'humoriste que 45 ans a choisi de faire état de cet épisode de sa vie dans son prochain one-man-show intitulé Faire le beau. Il confie ne s'être jamais senti aussi bien.

«Fini l'apnée du sommeil, l'eau sur les poumons. Le matin, je tirais les couvertes pour voir les veines sur mes pieds. J'étais habitué d'avoir des petits pains au chocolat à la place de mes pieds!», a-t-il mentionné avec humour.

Tout ça, après un rendez-vous de routine chez le médecin. «C'est un adon!»

