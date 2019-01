Véronic Dicaire amorce sa nouvelle tournée

C’est soir de première pour Véronic DiCaire mardi à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des arts, à Montréal.

L’imitatrice aux multiples talents est de retour au Québec après avoir assuré la première partie du spectacle de Céline Dion, l’été dernier, en Asie.

Celle dont le répertoire couvre une centaine de voix en offrira une cinquantaine à son public tout au long d’un spectacle qui dépasse largement le domaine des imitations.

«On a décidé avec ce spectacle-là de pousser plus loin que l’imitation, on voulait vraiment en offrir [davantage] au public qui vient nous voir, on voulait être généreux pas seulement dans l’emballage», confie l’artiste à la journaliste de TVA Nouvelles quelques heures avant de monter sur scène.

Véronic Dicaire et son équipe ont travaillé sur les moindres détails pour assurer le succès de cette nouvelle tournée: scénographie, mise en scène, chorégraphie. «C’est un show complet, je pense, autant dans la musique, dans les chorégraphies, dans les éclairages. Je suis très excitée par ce spectacle-là.»

Au menu, des classiques comme Ginette Reno et Céline Dion, qui n’ont pas été réinventées, précise l’artiste, mais «qu’on a repositionnées un peu». Il y a aussi d’intéressantes nouveautés : «Je tenais absolument à faire Charlotte Cardin, Safia Nolin, qui se sont beaucoup imposées sur la scène musicale au cours des dernières années...», souligne Véronique Dicaire, qui constate que son public appartient à «différentes générations».

Des représentations sont aussi prévues à Gatineau, Brossard, Sherbrooke, Saint-Eustache, LaSalle, La Baie et Québec.

Un spectacle «adapté» sera également présenté en France. «Jusqu’en 2021, j’aurai en effet deux spectacles dans mon cerveau. Ce sera un beau défi», conclut celle qui tient à rassurer tout le monde sur sa santé mentale: «Ne vous inquiétez pas, je n’ai pas de problème de personnalité».