Vers de la porno subventionnée?

Les productions pornographiques recevront-elles un jour le soutien financier du gouvernement ? C’est ce que souhaite Anne-Marie Losique. «Les films pour adultes sont un genre très populaire, ils devraient être subventionnés comme les films traditionnels», avance-t-elle.

«En Allemagne, un groupe de féministes veut que les films adultes soient subventionnés. Et le gouvernement en parle ouvertement. Je ne sais pas si ça va se faire, mais c’est un débat intéressant à avoir», poursuit l’animatrice et femme d’affaires.

En effet, le Parti social-démocrate allemand proposait récemment que l’État accorde des subventions à une pornographie féministe, riposte à la pornographie classique véhiculant, selon lui, plusieurs stéréotypes féminins.

Une percée aux États-Unis

Devenue un joueur majeur dans la distribution de divertissement pour adultes jusque chez les Américains, la compagnie d’Anne-Marie Losique, Vanessa Media, lançait plus tôt ce mois-ci la nouvelle chaîne spécialisée Dorcel TV à travers le Canada et les États-Unis.

Déjà disponible au Québec depuis l’automne dernier, elle propose du contenu entièrement signé Marc Dorcel, chef de file en matière d’érotisme européen s’étant démarqué par sa «porno chic» avec son esthétique visuelle particulièrement léchée. Pour Gregory Dorcel, directeur général du groupe Marc Dorcel, l’alliance avec Anne-Marie Losique allait de soi afin d’effectuer cette percée nord-américaine.

«Au-delà d’être une businesswoman fantastique, Anne-Marie Losique est une femme de contenu, une femme qui a toujours la volonté et le souci de faire plaisir à son public. Déjà ça, c’est assez rare dans notre industrie. Les métiers reliés à l’érotisme et au sexe sont souvent des métiers d’opportunisme, et avec des visions à court terme, plutôt qu’à long terme», explique l’homme d’affaires débarqué à Montréal pour l’occasion.