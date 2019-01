1,3 million $ pour deux premiers secteurs commerciaux

La rue Saint-Paul Est, dans le Vieux-Montréal, ainsi que le boulevard Pie-IX, dans l’est de la métropole, seront les deux premiers secteurs commerciaux qui bénéficieront du nouveau programme Artère en transformation.

Une enveloppe de 482 000 $ a été prévue pour la rue Saint-Paul Est, entre la place Jacques-Cartier et le boulevard Saint-Laurent.

Une somme de 846 000 $ permettra de soutenir l’intervention sur le boulevard Pie-IX, entre la rue J.-B.-Martineau et le boulevard Henri-Bourassa Est.

«Cette aide financière prévoit l'accompagnement de la communauté d'affaires, la réalisation d'études et la mise en place de mesures de relance économique après les chantiers qui les touchent. Ces mesures seront suivies d’un programme de subvention à la rénovation des bâtiments commerciaux pouvant aller jusqu’à 260 000 $ par immeuble», a-t-on précisé, par communiqué.

Le programme Artère en transformation est doté d’une enveloppe de 16,8 millions $, d’ici 2028, et touche à huit secteurs commerciaux de Montréal.

«Cet appui financier majeur permettra à la rue Saint-Paul et au boulevard Pie-IX de limiter l’impact des chantiers majeurs qui s’y déroulent, de maintenir leur dynamisme pendant la durée des travaux, et d’accélérer la relance une fois qu’ils seront complétés», a dit le responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales au comité exécutif, Robert Beaudry.