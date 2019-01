Bonification du programme AccèsLogis Montréal

Le programme AccèsLogis Montréal sera bonifié ce printemps dans le cadre de la Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables de l’administration de la mairesse Valérie Plante.

La bonification, qui entrera en vigueur en mars prochain, s’orchestrera par la création d’une réserve récurrente de 2 millions $ au budget de la Ville afin de soutenir les projets comportant une dimension patrimoniale ou archéologique, a-t-on précisé mercredi, par communiqué.

«Avec cette réserve, nous nous sommes dotés d’un outil qui privilégie la solidarité et l’inclusion tout en favorisant la conservation de notre patrimoine et de l’histoire bâtie», a indiqué Magda Popeanu, responsable de l’habitation, de la gestion et de la planification immobilière et de la diversité montréalaise au comité exécutif.

«AccèsLogis Montréal est déjà un programme important et nécessaire dans le développement de logements sociaux et communautaires sur notre territoire, mais nous voulons en faire plus afin d’être en mesure de mieux répondre aux besoins de l’ensemble de la population en matière de logement», a dit de son côté la mairesse Valérie Plante.

Des amendements seront proposés au règlement dans le but «de faciliter le développement de projets répondant aux besoins de populations spécifiques, telles que les familles et les personnes à risque ou vivant dans l’itinérance», a-t-on indiqué.

Rappelons que le programme AccèsLogis Montréal est financé par la Société d’habitation du Québec (SHQ) et par la Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente concernant le transfert des budgets et de la responsabilité en habitation. Celle-ci découle de l’Entente-Cadre Réflexe Montréal, qui donne un statut particulier de la métropole.