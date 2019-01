Débat sur la motion de censure contre May

La première ministre britannique Theresa May devrait survivre mercredi à la motion de censure déposée par l'opposition travailliste, au lendemain de sa défaite humiliante sur l'accord de Brexit.

Soumise au vote autour de 19h GMT, la motion de censure a peu de chances d'aboutir, le Parti conservateur de Mme May et son allié le petit parti unioniste nord-irlandais DUP serrant les rangs derrière elle. Ils disposent ensemble de la majorité absolue.

Estimant que la dirigeante conservatrice a perdu «la confiance et le soutien» du Parlement, le chef des travaillistes Jeremy Corbyn a ouvert les débats en l'appelant à démissionner, à moins de trois mois de la sortie de l'UE prévue le 29 mars.

Theresa May, qui a prévu de s'exprimer aussitôt le résultat du vote connu, lui a rétorqué que des élections générales seraient «la pire des choses» et «renforcerait les divisions lorsque nous avons besoin d'unité».

La motion a été déposée à la suite du rejet, à une écrasante majorité, de l'accord de Brexit négocié par Mme May avec Bruxelles, qui ne satisfait ni les europhobes, ni les europhiles. Le traité a été écarté mardi soir par 432 voix contre 202, du jamais vu dans l'histoire parlementaire britannique. Pire, 118 députés de la majorité conservatrice ont voté contre.

Si l'initiative de M. Corbyn échoue, Mme May aura jusqu'à lundi pour présenter un «plan B». Elle pourrait s'engager à retourner négocier à Bruxelles, ou demander un report de la date du Brexit. Le rejet du texte accroit aussi la possibilité d'un divorce sans accord, le pire scénario pour les milieux économiques.

Une autre hypothèse, celle d'un deuxième référendum, a été défendue par 71 députés travaillistes dans une lettre publiée mercredi. Cette option, exclue par Theresa May, est «la seule crédible», a jugé la première ministre écossaise, l'indépendantiste et europhile Nicola Sturgeon.

Pour tenter de débloquer la situation, Theresa May a annoncé qu'elle voulait désormais s'entretenir avec des députés de tous les partis «pour identifier les éléments nécessaires en vue d'obtenir le soutien de la Chambre des communes».

Mais Jeremy Corbyn a affirmé mercredi qu'il n'y avait eu aucune «offre de discussions multipartites». «Tout ce que la première ministre a dit c'est qu'elle pourrait parler à certains membres de la Chambre», a-t-il ajouté. «Ce n'est pas ça tendre la main, (...) ce n'est pas reconnaître l'ampleur de la défaite qu'ils ont subie la nuit dernière», a-t-il fustigé.

Nigel Dodds, député du DUP, a dit qu'il soutiendrait la première ministre «dans l'intérêt national» mais réclamé de revoir les dispositions relatives au «filet de sécurité» («backstop» en anglais) sur lesquelles se cristallise le mécontentement.

Cette option de dernier recours prévoit la mise en place d'une union douanière entre le Royaume-Uni et l'UE pour éviter le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord, si aucune autre solution n'est trouvée à l'issue de la période de transition, prévue pour durer jusqu'à fin 2020. De nombreux députés britanniques craignent que cela n'arrime leur pays à l'UE pour une période indéfinie.

Theresa May s'en tient pour l'instant à ses objectifs : «une sortie en douceur et ordonnée» de l'UE, «le contrôle de nos frontières, de nos lois et de notre argent» et la possibilité de «mener une politique commerciale indépendante». Elle a évoqué la possibilité de retarder le Brexit, affirmant que l'UE l'autoriserait «s'il était clair qu'il existait un plan visant à progresser vers un accord».

Mais ses services ont démenti tout changement de position, affirmant que le Brexit aurait lieu fin mars, comme prévu.

Côté européen, l'inquiétude d'une sortie sans accord s'est accrue. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a exhorté le Royaume-Uni à «clarifier ses intentions aussi vite que possible», estimant que «le risque d'un Brexit sans accord s'est accru».

Le négociateur en chef des Européens, Michel Barnier, a exprimé ses «regrets», rappelant que le texte avait été négocié «sur la base des lignes rouges du gouvernement britannique». Il a annoncé une intensification des préparatifs relatifs au scénario d'un «no deal». L'Irlande et la France ont également pris des dispositions en ce sens.

Il ne s'agit plus d'hypothèses de travail, a prévenu le premier ministre irlandais, Leo Varadkar. Ces préparatifs «sont désormais mis en oeuvre par le gouvernement. Les entreprises et autres organisations doivent faire de même».

Le président français Emmanuel Macron a suggéré qu'il était possible de «faire des améliorations sur une ou deux choses» et la chancelière allemande Angela Merkel a souligné qu'il y avait «encore le temps de négocier», tout en demandant à Theresa May ce qu'elle «propose».