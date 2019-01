Décès du fondateur du groupe financier Vanguard

Le fondateur et ancien président du groupe financier Vanguard, John Bogle, est décédé à l'âge de 89 ans en Pennsylvanie, a annoncé mercredi le gestionnaire d'actifs, évoquant la disparition d'une légende au sein de la communauté d'investisseurs américains.

«Jack Bogle a laissé son empreinte non seulement sur l'industrie d'investissement tout entière, mais encore sur la vie des personnes épargnant pour leur avenir et celui de leurs enfants», a commenté Tim Buckley, l'actuel PDG de Vanguard, cité dans le communiqué.

Il estime que Jack Bogle a été visionnaire en ce sens où il a changé la manière d'investir. M. Bogle est aussi considéré comme le père des fonds indiciels.

En 1951, juste après être diplômé de Princeton, il avait été engagé par la société d'investissement Wellington. Puis il fonde le groupe Vanguard dont les opérations démarrent le 1er mai 1975.

En 2004, le magazine Time l'avait désigné comme l'une des 100 personnalités les plus puissantes et les plus influentes.

Quelques années plus tard, en 2010, le magazine Forbes le décrivait comme la personne «ayant fait plus de bien pour les investisseurs que n'importe quel autre financier du siècle passé».