Des toitures à alléger avant la prochaine bordée

C'est une activité très populaire ces derniers jours. Avec 115 cm de neige reçus en Mauricie depuis la fin de l'automne, plusieurs ont jugé bon d'alléger un peu la toiture de leur résidence.

«Surtout qu'ils annoncent beaucoup de neige en fin de semaine.. . Il vaut mieux prévenir les malheurs», lance un homme qui a passé une partie de l’après-midi à déneiger sa résidence.

Mais comment savoir si c'est réellement nécessaire ? «Pas besoin d'attendre que les joints de plâtre craquent sur les murs ou que les portes ne ferment plus ... Quand il y a deux pieds de neige sur le toit, c'est amplement pesant. Faite un test: prenez une pelle et soulevez le poids; vous allez voir qu'à la grandeur de la toiture ça devient très lourd», explique Sylvain Garceau, président de Toitures Mauricie SG.

Comme ses compétiteurs, son téléphone ne dérougit pas. Il ne peut pas empêcher personne de faire le travail seul à la maison, mais leur rappelle au minimum l’importance de la sécurité.

«Un harnais et une bonne corde, c’est très important, car les blessures peuvent être sérieuses si on tombe en bas du toit.»

Les chiropraticiens aussi sont débordés. Avec ces mouvements peu habituels survient son lot de blessures.

«Ce matin, nous en avons eu un, hier cinq et lundi quelques-uns. C’est au moins quatre clients par jour qui consultent pour des maux de dos causés par le déneigement. On veut finir vite, on se dépêche, mais on n’est pas habitué. C’est là qu’on se blesse ou que des douleurs reviennent», explique le chiropraticien Jean Villemure, de Shawinigan.

On attend un autre 10 à 15 cm de neige en Mauricie ce week-end.

À l’hiver 2017, une série d’effondrements est survenue dans la région, dont un qui a coûté la vie à un travailleur de ferme à Saint-Tite.