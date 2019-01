Deux-Montagnes: un homme accusé d’outrage à un cadavre

L’homme arrêté mardi soir à la suite de la découverte plus tôt dans la journée d’un corps dans un immeuble résidentiel de Deux-Montagnes devait être accusé mercredi après-midi d’outrage à un cadavre et d’inhumation négligente d’un cadavre, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Aucune accusation de meurtre ou d’homicide involontaire ne sera portée contre l’individu âgé d’une quarantaine d’années. Cela laisse donc croire que la victime dans cette affaire pourrait être décédée de causes naturelles.

La Sûreté du Québec (SQ), qui est responsable de l’enquête, n’a cependant pas voulu confirmer ou infirmer cette hypothèse.

«À présent, l’enquête tend à démontrer qu’il n’y aurait pas eu commission d’autres infractions criminelles», a indiqué le sergent Marc Tessier, porte-parole de la SQ.

L’identité, l’âge et le sexe de la victime n’ont toujours pas été révélés par les autorités. C’est l’autopsie qui permettra de confirmer son identité et d’établir les causes exactes du décès.

Le corps inanimé a été découvert mardi midi, au sous-sol d’un bâtiment résidentiel situé sur la 2e Avenue, à Deux-Montagnes. L’homme soupçonné d’outrage au cadavre a été épinglé quelques heures plus tard, sur le territoire de Saint-Eustache.